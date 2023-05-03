中國機票價格暴降 人民幣2,800元降到280元 還要降？

中國從 5 月 1 日開始，機票價格開始大幅降價，已經有機票從人民幣（下同）2,800 元降到 280 元。業界人士說，想要出遊的民眾，得抓住 5、6 月這波低谷時期。

據《中國基金報》報導，相關平台顯示，不少機票出現不同程度下降。杭州飛北京，5 月 1 日最低價為 573 元；杭州飛昆明，5 月 1 日出發價格為 600 元。

中國五一連假來臨前，杭州飛三亞價格最低要價 2,800 元，5 月 1 日機票價格是 600 元，到了 5 月 4 日，杭州飛三亞居然只要 280 元。

此外，武漢飛昆明，5 月 3 日出發價格為 600 元；5 月 5 日開始，最低降至 327 元左右。武漢飛杭州，5 月 3 日出發價格為 1,039 元；5 月 5 日開始，最低降至 560 元左右。武漢飛三亞，5 月 3 日出發價格為 486 元，5 月 5 日開始，最低降至 360 元左右。

春秋航空宣傳部部長毛懿說：「機票價格趨勢走向跟供求關係的影響相關。今年的五一小長假期間，全國各大旅遊目的地都是『人從眾』的狀態，機票價格自然上漲，而小長假結束之後，市場需求急劇減少，價格自然也會回落。」

毛懿表示，整個 5 月除了小長假之外，整個價格都比較平穩，等到 6 月中旬之後，暑期出遊旺季開啟，屆時機票價格會再次上漲。想要出遊的民眾，得抓住 5、6 月這波低谷時期。

與此同時，酒店價格也開始回落。相關平台顯示，酒店價格從 2 日開始回落，4 日開始回到工作日日常價。