中碳Q1每股賺1.4元 下半年可望優於上半年

中碳 (1723-TW) 今 (2) 日公布第一季財報，稅後純益 3.26 億元，季減 7.6%、年減 5.02%，每股純益 1.4 元，展望今年，看好中國景氣逐步復甦，帶動油價回溫，預期下半年可望優於上半年。

中碳第一季營收 22.71 億元，季增 1.62%、年減 4.3%，毛利率 22.58%，季增 0.07 個百分點、年增 0.94 個百分點，營益率 16.71%，季減 0.1 個百分點、年增 0.8 個百分點，稅後純益 3.26 億元，季減 7.6%、年減 5.02%，每股純益 1.4 元。

中碳對今年營運審慎樂觀看待，煤化學營運與國際油價息息相關，儘管近期金融業問題導致油價下挫，但下半年油價有機會回到 90 美元以上。而苯價先前落在 900-1000 美元，近期油價跌落仍站穩 900 元區間，跌幅算不太明顯，對苯業務影響不會太大。

除了煤化學以外，中碳持續布局碳材料，近期攜手中美晶和華宏共同投資 SiLican，看準其關鍵原料供應角色，進軍碳化矽半導體原料及鋰電池矽碳 / 矽氧負極材料產業、鞏固材料供應優勢。

SiLican 主要生產 6N 等級矽粉，具有高純度、低雜質含量、粒徑均勻等優點，是碳化矽半導體原料的關鍵材料，而高純度奈米級矽粉、微米級矽氧粉則是鋰電池負極原料的重要成分，能夠提高鋰電池的能量密度、壽命和穩定性，具有領先技術與潛力。