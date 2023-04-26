MIH電動車設計大賽奪冠隊伍出爐 可望導入後續開發車款

MIH 開放電動車聯盟今 (26) 日舉辦電動車造型設計大賽決賽，由「Z-TCA City Life x Camping」，MIH 執行長鄭顯聰透露，獲獎團隊的新興設計未來可望導入 MIH 開發的電動車。

鄭顯聰受訪時表示，電動車已是智慧城市發展的重要一環，MIH 將扮演重要角色，目前 MIH 在台灣已有航艦等級的研發中心，匯集 2600 多個會員、14 個工作小組，預計將創造持續產生營收的生意平台。

鄭顯聰進一步指出，MIH 將跟隨鴻海腳步，先後於美國俄州廠、泰國新廠週邊打造創新中心。其中，泰國創新中心將以東南亞國協自由貿易協定作為架構，延伸至馬來西亞、印尼市場，未來也將把創新中心帶到日本、印度，以及鄰近歐洲的沙烏地阿拉伯。

而此次 MIH 電動車造型設計大賽摘下金獎的作品為來自東海大學工業設計系的「Z-TCA City Life x Camping」，設計的車輛在都市及野外族群需求的轉換上，功能講究並符合現代生活的形式，車輛可以瞬間變身成露營、E-Moving 及通勤模式。

明志科技大學工業設計系的「URBAN PERFORMER」及「ZAXi 城市模組計程車」，則分別摘下銀、銅獎。MIH 表示，獲獎團隊透過模組化設計打造多功能的電動車，兼具功能性與美學創意獲得肯定，分別獲得 15 萬元、5 萬元及 3 萬元的獎金。

兩組優選獎則是成大工業設計系的「偏鄉孩童照護車」及北科大創新設計研究所的「ATIYAH」；網路票選最佳人氣獎則由雲科大工業設計系的「DAT-ROVER 智慧救災無人機」獲得。