〈貴金屬盤後〉等待更多經濟線索 金價收復2000美元關卡

黃金期貨周二 (25 日) 收盤站上每盎司 2000 美元關卡，投資人正在等待本周的經濟數據，以研判聯準會 (Fed) 升息立場。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 4.70 美元或 0.2%，報每盎司 2004.50 美元。在此之前，黃金期貨上周五和本周一都收在 2000 美元的水準。

由於美元升值，黃金期貨周二盤中大多時候下跌，但拜美債殖利率陡降之賜，最後翻紅上漲。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5%，10 年期美債殖利率創 3 月以來最大降幅。

美國經濟聯合會周二公布的消費者信心指數疲軟，同日的製造業數據也欲振乏力，加深投資人對景氣降溫的恐懼，進而減少對 Fed 下周升息的押注。

美國接下來將於周三公布耐久財訂單、周四公布第 1 季國內生產毛額 (GDP)，周五公布 Fed 偏好的通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 物價指數。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 說：「Fed 將盡其所能保持高利率，藉此壓制通膨。但這對經濟成長可能是阻礙。無論他們必須做哪個決定，都可能帶來某種壓力，這種即將到來的不確定性，正是黃金極為敏銳之處。」

儘管黃金被視為經濟不確定時期的安全避風港，但在升息環境中，持有黃金這種不孳息資產的機會成本較高。

Fed 預定 5 月 2-3 日舉行決策，FXTM 資深研究分析師 Lukman Otunuga 說，由於大家對 Fed 5 月過後的下一步仍不太確定，黃金被困在一個難以突破的區間。市場如今預期，利率將在夏季觸頂，而後 12 月以前降息。

交易員也關注財長葉倫的警告，葉倫周二表示，若國會無法提高舉債上限，將引發經濟災難。

美國最新非農就業報告將在 5 月 5 日公布，也就是 Fed 宣布決議的隔天。CompreBroker.io 首席分析師 Jameel Ahmad 說：「如果數據展示高利率開始對就業領域造成不利的影響，大家會開始揣測 Fed 無法持續保持高利率，就算一些 Fed 官員強調保持高利率也一樣。」

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