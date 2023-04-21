專家：聖嬰現象正在形成 明年可能出現史上最熱夏天

在過去幾年的反聖嬰現象 (La Niña) 之後，氣象模型正在預測聖嬰現象 (El Niño) 恐將回歸，並在今年或明年達到創紀錄的平均溫度。

聖嬰現象是熱帶太平洋海溫異常增暖的一種氣候現象，通常要持續 3 個月以上才會被認定。在聖嬰現象期間，橫跨太平洋、靠近赤道的風減弱，海洋溫度升高。

目前的氣候模型表明，聖嬰現象可能在北半球的夏末開始，即今年晚些時候發生。

歐盟哥白尼研究所所長 Carlo Buontempo 表示，聖嬰現象不確定會不會在 2023 年或 2024 年發生，但目前看來，發生的可能性較大。

美國海洋和大氣管理局 (NOAA) 上周發布了聖嬰現象觀察報告，在 5 月至 7 月期間，聖嬰出現的機率為 62%。根據氣象學家 Michelle L"Heureux 的說法，今年晚些時候出現機率躍升至 85%。

上一次發生重大聖嬰現象是在 2015 年至 2016 年，同年天氣災害不斷增加和氣溫變暖，促使國際社會制定並簽署了《巴黎協定》。

Stripe 氣候研究負責人 Zeke Hausfather 表示，雖然現在下定論還為時過早，但 2024 年很可能是有記錄以來最熱的一年，具體程度將取決於聖嬰現象持續多久。

基於聖嬰現象變得明確，2024 年有可能創下新的全球最高氣溫紀錄， 2022 年全球氣溫為史上第五熱，前四名依次是 2016 年，2020 年，2019 年和 2017 年。

從區域上看，在聖嬰現象出現當年，印尼、澳洲、南亞次大陸可能出現乾旱，而從赤道中太平洋到南美西岸則多雨，拉丁美洲 (巴西和阿根廷) 可能出現洪災。

惡劣的氣候將給糧食市場帶來壓力，4 月 10 日，菲律賓農業部副部長 Rex Estoperez 警告，聖嬰現象將會影響該國的稻米供應，目前全球稻米價格處於近十年來最高。

其他農產品方面，聖嬰的持續時間、強度與黃豆產量呈正相關。歷史上，多數的聖嬰天氣會影響食糖、水稻、玉米、天然橡膠等農產品產量，從而推動價格上漲。