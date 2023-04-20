盤中速報 - 六角(2732)股價殺至跌停，跌停價171.0元，成交5,241張

六角(2732-TW)20日10:30下跌18.5元，股價跌停報171.0元，委買182張、委賣4張，成交5,241張。

主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲6.15%。

六角(2732-TW)近5日股價上漲13.47%，櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+65 張
  • 外資買賣超：+306 張
  • 投信買賣超：-279 張
  • 自營商買賣超：+38 張
  • 融資增減：+346 張
  • 融券增減：+38 張

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