盤中速報 - 六角(2732)股價殺至跌停，跌停價171.0元，成交5,241張

六角(2732-TW)20日10:30下跌18.5元，股價跌停報171.0元，委買182張、委賣4張，成交5,241張。
主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲6.15%。
六角(2732-TW)近5日股價上漲13.47%，櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+65 張
- 外資買賣超：+306 張
- 投信買賣超：-279 張
- 自營商買賣超：+38 張
- 融資增減：+346 張
- 融券增減：+38 張
最新相關新聞
六角(2732-TW)20日10:30下跌18.5元，股價跌停報171.0元，委買182張、委賣4張，成交5,241張。
主要業務為經營連鎖餐飲品牌。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲6.15%。
六角(2732-TW)近5日股價上漲13.47%，櫃買指數上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.74%
$11,674
原投組報酬率
+8.51%
$10,851
投組標的成分
40%
8222
20%
4979
20%
3704
10%
6235
10%