中國發改委宣示 要下大力氣穩定汽車消費 推動新能源車下鄉

中國國家發改委周三（19 日）表示，正在起草擴大消費的政策文件，要下大力氣穩定汽車消費，推動新能源車下鄉，國家發改委並說上季經濟成長實現良好開局。

中國國家發改委新聞發言人孟瑋說，正在抓緊研究起草恢復和擴大消費的政策文件，聚焦穩定大宗消費、提升服務消費、拓展農村消費等重點領域，並根據不同收入群體、不同消費品類的需求，擬定有針對性的政策，帶動消費平穩增長。

孟瑋表示，汽車消費是支撐消費的「大頭」，政府將加快推動充電樁與城市停車設施建設，積極推動新能源車下鄉，鼓勵車廠研發更適合縣鄉村地區使用的車款。與此同時，政府將加快實施公共領域車輛全面電動化先行區試點。

孟瑋並指出，將研究合理縮減外資准入負面清單。目前政府正在評估過去幾年外資准入負面清單的實施效果，深入了解地方和外資企業在擴大外資市場准入方面的訴求，研究進一步擴大開放的政策措施。

此外，孟瑋說：「開年以來，很多人都感受到，人流物流更加活躍了，餐飲旅遊快速恢復了，項目建設明顯提速了，招商引資也加大了力度，經濟運行整體好轉的積極因素不斷增多。」她說，上季中國經濟發展實現良好開局，從具體運行特點來看，可以用三句話概括：「需求擴大、供給恢復、預期改善」。

中國國家統計局周二公布的數據顯示，第 1 季國內生產毛額（GDP）較去年同期擴張 4.5%，優於經濟學家原估的 4%，也優於去年第 4 季的 2.9％，顯示中國政府解除封控措施帶動消費者支出與工廠產出，為經濟復甦步上正軌的跡象。