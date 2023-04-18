猴痘新增15例創單周新高 北部風險高

疾管署今 (18) 日公布國內新增 15 例猴痘 (Mpox) 確定病例，其中 13 例本土、2 例境外移入個案，創單周新高。疾管署副署長羅一鈞表示，猴痘潛伏期長達 21 天，尤其北部風險較高，預計至 5 月初前是疫情發展關鍵期，可能還有潛藏個案陸續發病。

疾管署說明，今天新增的 13 例本土個案均為本國籍男性，分別為北部 12 例及南部 1 例，年齡介於 20 多歲至 40 多歲，於 3 月 26 日至 4 月 16 日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於 4 月 11 日至 4 月 17 日確診。

至於 2 例境外移入個案 (馬來西亞及日本) 分別為北部 20 多歲外國籍及南部 30 多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於 4 月 11 日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者 19 名，疾管署已進行衛教並自我健康監測 21 天，另 5 名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署說明，我國自去 (2022) 年 6 月 23 日將 Mpox 列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診 40 例病例 (31 例本土及 9 例境外移入)，其中 9 例住院治療中、7 例於居家自主健康管理中，其餘 24 例已康復。

羅一鈞表示，目前來看，猴痘疫情顯示社區感染風險升溫，由於猴痘潛伏期長達 21 天，預計到 4 月底、5 月初都可能會有潛藏個案發病，尤其北部地區風險較高。

對於入住旅館自備毛巾、床單預防猴痘的說法，羅一鈞指出，去年開始從歐美蔓延到亞洲的猴痘疫情，大部分傳播途徑是人與人之間的親密關係，儘管有些環境檢出病毒，像是少數醫院隔離病房採樣到活性病毒，但尚未發生透過環境感染的個案。

疾管署統計，截至 4 月 17 日共計完成 7024 人 Mpox 疫苗接種服務，其中暴露後預防 (PEP) 接種 43 人及暴露前預防 (PrEP) 接種 6981 人；而符合「近 6 個月內曾有高風險行為者」計接種 6826 人。

另外，自 4 月 10 日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午 12 時，完成登記民眾計 25163 人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號。