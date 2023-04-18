2023年民法三讀通過：18歲即成年機車上路負全責！機車險保好才有「保庇」

民法今年起將成年年齡下修到 18 歲，即表示只要年滿 18 歲，就可以用自己名義購買汽機車，年輕人騎車上路，不要以為只要投保「強制險」就夠了，事實上每次發生事故，強制險的賠償金額遠遠不足，因此記得做好保險規劃，以免年紀輕輕就揹上龐大債務而毀了一生。

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有網友上網詢問，表示自己滿 18 歲買了第一台機車，但車行老闆說只要保強制險就好，有點不確定要怎麼保才能有足夠保障。網友紛紛建議「不能只保強制險，第三人責任險、超額責任險必保」、「只保強制險出事保證賠到脫褲」、「現在還有人只保強制險？別省幾百元毀了一生」。

根據交通部道安查詢網統計，民國 111 年道路交通事故案件當中，18~24 歲機車騎士事故受傷 10 萬 5 千多人，死亡人數達 249 人，佔機車總死亡人數近 1 成 3，顯示年輕人駕駛經驗不足，交通部長王國材去年特別提到 18 到 24 歲的機車死傷事故特別嚴重，未來考機車駕照有增加道路訓練與場外路考的必要。

如果駕駛人及車主沒有投保強制險，機車最高開罰 3,000 元，小型車及其他車輛最高罰 15,000 元，若未投保強制險又肇事，最高罰 32,000 元。被罰錢事小，但許多年輕民眾考過駕照、買好新車並投保了「強制險」，就覺得一切沒問題可安全上路了。

網友表示，新手上路只有保強制險，不是對機車險內容不太了解，就是心存僥倖，「覺得自己不會這麼衰」，為了省一點點錢只投保陽春型的強制險，往往意外發生時，才驚覺單憑強制險賠償金額遠遠不足，還要費神不斷和對方協調，身心可說是相當折磨，不少網友最後才在網路上發文詢問該如何解決，但後悔已經來不及。

馬路如虎口，雖無法預防意外發生，但有全面的保險保障就可以避免高賠償金的風險，目前產險公司推出的機車險種類相當多，要如何投保才能得到較好的保障？國泰產險指出，機車險中主要包括有：強制險、第三人責任險、超額責任險、駕駛人傷害險、車體險等等。

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機車強制險是法律規定最低基本保障，當發生意外時，是賠給對方的死亡或醫療費用，但不包含財物損失。強制險賠償對方的金額有限，如果對方的體傷超過強制險上限或造成財損，就得自付差額，可怕的是對方要求的醫療費及財損賠償金額難以計算，還要自己跑醫院、去協調會、甚至頻上法院，讓人身心俱疲，因此除了強制險，建議加保第三人責任險，一旦在發生超過強制險可賠償範圍時，就由第三人責任險來賠，彌補強制險的不足。

不要以為這樣就夠了，若要保障自己的醫療費用，最好要加保駕駛人傷害險。同時，路上名車到處跑，記得加上超額責任附加條款，可以保障第三人的體傷、財損與乘客體傷責任，否則意外發生光是修理對方名車費用，可能真的會負債一輩子。

此外，若是新車不小心被撞壞或被偷，真的會很令人傷心，因此，國泰產險線上投保讓機車新手一次投保即享有全方位保障。

以新購買的 125CC 機車線上投保試算（以下圖條件試算為例），1 年期強制險僅約 513 元，若加保第三人責任險體傷及財損、駕駛人傷害險，總保費才 2,159 元，較原價 2,477 元省下 318 元，線上投保不僅可以針對需求客製化保障，更享有優惠折扣。

(圖片來源：國泰產險)

國泰產險表示，機車險是新手上路必須了解且必保的，在機車事故發生率極高的台灣，千萬不要省了小錢而負債一輩子，建議除了法律規定必保的強制險外，可增加第三人責任險與超額責任險，避免事故發生時求助無門。