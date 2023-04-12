虎門科技量測設備獲多筆訂單 Q2後加大貢獻營收

虎門科技 (6791-TW) 最新公告 3 月合併營收 4381 萬元，月減 2.46%，年增 16.4%，創同期新高，第一季合併營收 1.28 億元，年增 15.2%，為 3 個季度來相對低點，虎門指出，今年推出的量測設備接獲多筆訂單，首筆訂單已於 3 月出貨，將於第二季持續貢獻營收動能。

虎門強調，以台積電 (2330-TW) 為首的半導體相關產業需求最高，延伸到 AI、5G、電動車、綠能、無人機和低軌道衛星等產業應用的解決方案，在今年的比重快速拉升。

其中，虎門今年推出的量測設備分別與國外聲學、振動和光學量測大廠合作，整合模擬技術，提供客戶各種模態分析工具，包括 Mikado 聲學照相機、WaveHitmax 脈衝錘、WaveCam、Polytec 光學量測儀器、Polytec 振動量測儀器，第一季接獲多筆訂單，首筆訂單已於 3 月出貨。

虎門說明，在解決方案中加入 AI、智慧學習功能，包括機器學習與影像辨識技術於工程計算的建模、調參、準確度校正、大量數據判讀與超高效率的結果推估，以 AI 取代部分人工作業，可大幅提升客戶的研發效率，相當受客戶肯定。

虎門進一步指出，企業在景氣不明朗時，投入研發的動能反而更高，期望在時間相對充裕的環境下，開發出未來更有競爭力的產品，尤其產品生命週期較短的科技產業；而 CAE 模擬分析有助加快產品開發速度，需求不受景氣影響，今年以來營收持續成長，即是受惠客戶提高研發經費。

虎門營收主要是來自 CAE、CPC、軟硬體整合解決方案三大業務貢獻，在 CAE、CPC 需求穩定下，軟硬體整合解決方案帶來新的成長動能，效益已漸顯現，虎門預期今年營收將維持成長態勢。