鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為99元

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對世界(5347-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.43元下修至4.4元，其中最高估值5.42元，最低估值3.98元，預估目標價為99元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.42
|9.55
|9.71
|最低值
|3.98
|4.59
|5.33
|平均值
|4.51
|6.59
|7.98
|中位數
|4.4
|6.55
|8.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|47,192,000
|60,790,640
|66,108,020
|最低值
|30,543,000
|43,730,000
|45,903,000
|平均值
|40,917,150
|52,098,430
|57,782,620
|中位數
|41,798,000
|50,730,480
|59,559,730
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|9.32
|7.21
|3.85
|3.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,694,310
|43,951,087
|33,131,202
|28,286,072
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。