證交所：中福等3檔股票4/10停止交易

證交所公布，包括中福 (1435-TW)、隆銘綠能 (3018-TW)、如興 (4414-TW) 等股票 4 月 10 日起停止買賣；廷鑫 (2358-TW)、誠研科技 (3494-TW) 等改列全額交割股，同樣自 4 月 10 日起生效。

證交所表示，根據中福近期公告申報的財報，經會計師出具無法表示意見之查核報告，因此 4 月 10 日起停止買賣；隆銘綠能則因去 (2022) 年第 3 季及去年財報持續難產，因此同樣遭證交所列為停止買賣股票。

牛仔褲大廠如興雖已在 3 月 31 日補申報公告去年第 3 季財報，但因去年財報仍難產，因此將自 4 月 10 日起停止買賣。

至於廷鑫則因近期公告申報財報，經會計師出具保留意見之查核報告，因此從 4 月 10 日起，將改列全額交割股；誠研科技因淨值低於所列示股本之 2 分之 1，因此將自 4 月 10 日起改列全額交割股。

瑞利 (1512-TW)、東訊 (2321-TW)、科風 (3043-TW)，因先前被列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，經查前述公司近期財報顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本 10 分之 3，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事。

但證交所也說，瑞利、東訊、科風等因不符合同細則第 49 條第 2 項第 1 款規定，因此自 4 月 10 日起，取消分盤集合競價交易方式，仍改列全額交割股。

昶虹 (2443-TW) 因股票改列全額交割股並採行分盤集合競價交易方式在案，經查昶虹淨值已不低於財務報告所列示股本 10 分之 3，且無其他採行分盤集合競價交易方式情事，但因還不符合同細則第 49 條第 2 項第 1、3 款規定，因此自 4 月 10 日起，取消分盤集合競價交易方式，仍列為全額交割股。

另外，誠創科技 (3536-TW) 經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式將在 4 月 8 日屆滿 3 年，如果屆期還不能改善，有停止買賣及終止上市之虞，因此提醒投資人注意。