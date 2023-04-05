宣德醫療、工業新品陸續出貨 估Q2營運轉強

連接器廠宣德 (5457-TW) 首季雖然受到客戶仍調整庫存影響，營運動能較弱，但第二季起醫療、工業等新產品線陸續出貨，加上美系客戶開始拉貨，公司看好營運將轉強。

宣德表示，第一季客戶持續調整庫存，尤以消費性產品最為明顯，但隨著工業用的自動識別及資料擷取 (AIDC)、以及醫療內視鏡鏡頭組裝開始交貨，且美系客戶新產品組裝開始出貨，單價較高，都將帶旺第二季營運。

另一方面，歐盟政策新規定，消費電子產品需採用統一充電介面，新法案今年上路。宣德認為，美系客戶相關的手機、筆電等產品，必須遵守當地法令，新規格將帶來新的商機，效應將在第二季起陸續顯現。

產能方面，宣德除加強擴增台灣產線之外，也加速在東南亞的擴張，分散地緣政治風險，公司表示，未來將進一步考慮設置亞洲以外的生產基地，以滿足客戶的在地化需求。

以今年而言，宣德預期，台灣將占營收 30%、東南亞占 15%、中國占 55%，未來三年將加速全球生產基地的布局。宣德前 2 月營收 20.52 億元，年減 21.2%。

宣德去年稅後純益 7.81 億元，年減 9.3%，每股純益 4.6 元創歷史次高，其中，去年第四季毛利率衝上 23.1%，產品線優化效益逐步顯現，公司則決議每股擬配息 1.84 元。

不過，今年股息配發率 40%，低於過去約 50% 的水準，對此，宣德說明，主要是因應組裝客戶的增，對應海外擴建計劃，所需較大的經費，因此保留較多現金以支應資本支出，同時也對可轉債的贖回資金預做準備。