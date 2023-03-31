〈飛宏法說〉充電樁業務去年Q4營收達10億元 今年倍增

飛宏 (2457-TW) 今 (31) 日召開法說會，旗下充電樁業務馳諾瓦去年下半年發酵，第四季營收進帳 10 億元，全年年增近 5 倍，展望今年，公司認為，今年馳諾瓦也可望倍增式成長。

去年充電樁業務分拆為子公司馳諾瓦，下半年充電樁爆發式成長，帶動去年馳諾瓦營收增加至 18.78 億元，較前年成長 4.88 倍，公司認為，馳諾瓦將是未來飛宏成長驅動力，比重也將持續提升。

飛宏表示，受惠馳諾瓦營收挹注，帶動去年營收、獲利全數提升，預期今年未來幾季毛利也會顯著改善。展望今年充電樁業務，飛宏表示，各家國際競爭者去年表現不錯，都呈現倍增式成長，預計馳諾瓦可望維持這樣的成長速度。

飛宏表示，充電樁產業有週期性變化，以往上半年出貨較緩、下半年出貨較多，多數政府補助款上半年才會確定，客戶在確定補助後才會對飛宏等設備商下單。

充電樁獲利方面，飛宏表示，目前馳諾瓦與國際同業毛利率多落在 30-40% 區間，預期今年也可望維持在這區間。飛宏指出，馳諾瓦並非開發標準化產品後便大量生產，更多的是跟客戶技術合作、做特別產品開發，因此客戶黏著度高，毛利表現相對好。

飛宏也積極開發充電樁相關經常性營收，公司表示，未來這塊仍有許多潛在創新機會，包含充電樁延長保固、零組件更換銷售等。

飛宏表示，這樣模式就像飛機引擎、電梯等大型設備的售後服務收入，長期目標朝此商業模式邁進，但這些都需要時間，提高裝機數量後才可望逐步實現。