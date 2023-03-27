盤後速報 - 世豐(2065)下週(4月6日)除息4元，預估參考價58.4元

世豐(2065-TW)下週(4月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(3月27日)收盤價62.40元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲2.31%，櫃買指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/04/06
|62.40
|3.9979
|6.41%
|0.0
|2022/12/20
|52.8
|1.5
|2.84%
|0.0
|2022/04/07
|53.8
|4.0
|7.43%
|0.0
|2021/12/23
|48.2
|1.1368
|2.36%
|0.0
|2021/08/25
|53.1
|0.9804
|1.85%
|0.9804
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