盤後速報 - 世豐(2065)下週(4月6日)除息4元，預估參考價58.4元

世豐(2065-TW)下週(4月6日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(3月27日)收盤價62.40元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為4.0元，股息殖利率6.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

世豐(2065-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為各種螺絲、木質螺絲普通木螺釘及有關固定物製造加工買賣。各種有關螺絲機械之製造及加工買賣。表面處理、熱處理及伸線製造及買賣業務。近5日股價上漲2.31%，櫃買指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/04/06 62.40 3.9979 6.41% 0.0
2022/12/20 52.8 1.5 2.84% 0.0
2022/04/07 53.8 4.0 7.43% 0.0
2021/12/23 48.2 1.1368 2.36% 0.0
2021/08/25 53.1 0.9804 1.85% 0.9804

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