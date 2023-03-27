中國中央政府舉債速度 打破歷史紀錄

中國中央政府正以有史以來最快的速度舉債，為財政支出尋找財源，並減輕各省債務負擔。

據《彭博》計算，中國政府本季銷售的債券（不包括到期債券），達到人民幣（下同）2,770 億元（400 億美元），寫下 1997 年中國債券信息網開始發布數據以來同期最高紀錄。

中國財政部本月稍早於全國人民代表大會上公布的今年預算案中，提到中央政府的借款將比去年增加約 20% ，目的是為財政提供資金，並幫助各省因應日益加重的財政壓力。 中央政府並計劃擴大對基礎建設升級的投資，例如改善城市排水系統。

上述預算案並顯示，今年中國新增的 5,100 億元財政赤字，均由中央財政承擔，地方財政赤字並未增加，做法與往年不同。

一般來說，中國財政赤字增加時，中央和地方財政赤字規模都會有所增加，但以中央為主。比如，2020 年中國財政赤字增加 1 兆元，其中中央增加 9,500 億元，地方增加 500 億元；2019 年全國財政赤字增加 3,800 億元，其中中央增加 2,800 億元，地方增加 1,000 億元。

為何今年財政赤字均由中央財政負擔？對外經濟貿易大學教授毛捷說，目前地方政府償債壓力較大，而中央財政相對債務負擔較小。因此，出於防範風險考慮，今年中央政府有意增加中央財政赤字規模。

中央財經大學教授溫來成說，目前地方政府債務餘額明顯比中央政府多，一些地方政府還本付息壓力較大。今年財政赤字增量均由中央財政負擔，體現中央與地方調整財政關係，中央政府加強宏觀調控，適當減輕地方壓力。

「今年新增赤字 5,100 億元，全部是中央赤字，通過國債發行彌補，這實際上就是中央更多地加槓桿、轉移支付給地方以緩解地方壓力和防範債務風險的體現。」粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆則說。

財政部的數據顯示，截至去年底，中央財政公債餘額約為 25.87 兆元，全國地方政府債務（不含隱性債務）餘額為 35.06 兆元。