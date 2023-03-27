盤中速報 - 太景*-KY(4157)急跌-2.48%報15.75元，成交447張

太景*-KY(4157-TW)近5分K跌速2.48%，27日09:03報15.75元，成交447張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
太景*-KY(4157-TW)近5日股價上漲9.82%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲4.03%。櫃買指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-376 張
- 外資買賣超：-376 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,558 張
- 融券增減：+6 張
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+32.28%
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原投組報酬率
+27.25%
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投組標的成分
40%
8478
20%
5203
20%
6533
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3035
10%