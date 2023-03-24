〈電電公會拜會經部〉提多項建言 籲確保用電穩定保ICT產業競爭力

電電公會今 (24) 日表示，近日前往經濟部拜會，由理事長李詩欽偕同、監事會召集人劉揚偉、副理事長廖伯熙等，針對產業、能源、電動車發展、國產電芯產業鏈及重電機產業等議題提出多項建言，其中，李詩欽就直言，確保台灣用電穩定，ICT 產業才有國際競爭力。

電電公會提出的建言，包括加速簽訂台印度 FTA，並成立「台印度產業合作推動辦公室」、建構永續電力以及完善的儲能環境、提供電動車產業補助措施、建立國產電芯產業鏈、強化重電機產業競爭力等，期盼在政府的協助下，為台灣的 ICT 產業帶來永續競爭力。

就產業關注的能源議題上，電電公會共提出三大建言，包含建構永續電力環境，確保台灣用電穩定、低碳，創造產業永續競爭力，第二，完善儲能環境，明定備載容量率、引進先進發電技術提供示範場域，第三，電池產業發展與國產化扶植」等三大建言，同時提出調整再生能源認定範疇、持續提升再生能源比例、強化電網韌性、多元開發地熱、海洋能、生質能及氫能等次世代技術等建議。

在儲能環境方面，電電公會也建議放寬一定契約容量以上電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法 (用電大戶條款) 之規定，而參與台電電力交易平台輔助服務的民間廠商儲能系統建置量，應有總量管制，並建立跨國交易平台、培育相關人才等。。

對於產業界非常關心的缺電問題，加上很多人擔心核二除役後會影響估電穩定。經濟部長王美花指出，303 停電事故與缺電不能混為一談，台灣到目前為止都沒有缺電的問題。

電力方面，王美花說，以水力發電為主要來源的德基水庫和日月潭水庫，目前存水量還有 60%，至於太陽光電部分，中午時段的光電充裕燃氣發電都在降載，並建議可以調整用量時段，中午是電力最充足的時候。