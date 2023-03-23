嘉泥沖繩飯店今年展望續佳 全年毛利率衝10%

嘉泥 (1103-TW)23 日召開法說會，公司指出，隨著國際旅遊市況回溫，位在沖繩的自有飯店品牌 Hotel Collective 住房率已經突破 8 成，今年展望持續向好，除了對營收貢獻持續攀升外，也可望帶動整體毛利率朝 10% 邁進。

嘉泥去年合併營收 22.5 億元，年增 1.5%，毛利率 5.9%，更是年增 4.5 個百分點，雖然因為營業費用仍高導致本業虧損，加上轉投資台泥 (1101-TW) 發放現金股利減少，年底股票評價損失影響，導致業外同步下滑，稅後虧損 1.8 億元、每股虧 0.28 元。

不過，嘉泥認為，後疫情時代沖繩旅客人數持續攀升，帶動旅宿事業營運逐步提升，Hotel Collective 去年營收就成長 150%，年底住房率達 8 成，今年展望更好，維持營運現金流轉正目標。

至於沖繩的另一個飯店投資豐崎案 (InterContinental Okinawa Chura SUN Resort)，嘉泥表示，目前積極與合作夥伴洲際酒店集團 (IHG) 討論最具效益的設計方案。

其他事業方面，嘉泥認為，水泥銷售國內市場維持穩定，但保守看待中國市場；倉儲物流中轉卸載噸數維持穩定、資產開發管理的租賃收入則微幅成長。

以營收比重來看，嘉泥去年旅宿事業已達 20%，與前年 11% 相比顯著提升，水泥事業雖然仍是最大，但比重從 48% 降至 44%，房產則為 12%、裝卸倉儲 24%。