鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至9.01元，預估目標價為111元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.12元下修至9.01元，其中最高估值10.02元，最低估值8.83元，預估目標價為111元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.02
|10.14
|最低值
|8.83
|10.14
|平均值
|9.25
|10.14
|中位數
|9.01
|10.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|53,410,000
|52,524,000
|最低值
|47,703,000
|52,524,000
|平均值
|50,120,200
|52,524,000
|中位數
|49,834,000
|52,524,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|9.2
|8.6
|6.85
|4.61
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|47,167,749
|38,240,058
|32,897,900
|26,621,262
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3596/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。