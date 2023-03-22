鉅亨速報 - Factset 最新調查：智易(3596-TW)EPS預估下修至9.01元，預估目標價為111元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對智易(3596-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.12元下修至9.01元，其中最高估值10.02元，最低估值8.83元，預估目標價為111元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 10.02 10.14
最低值 8.83 10.14
平均值 9.25 10.14
中位數 9.01 10.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 53,410,000 52,524,000
最低值 47,703,000 52,524,000
平均值 50,120,200 52,524,000
中位數 49,834,000 52,524,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 9.2 8.6 6.85 4.61
營業收入
(單位：新台幣千元)		 47,167,749 38,240,058 32,897,900 26,621,262

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3596/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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