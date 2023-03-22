盤中速報 - 鈺太(6679)急跌-2.17%報316.0元，成交228張

鈺太(6679-TW)近5分K跌速2.17%，22日09:08報316.0元，成交228張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈺太(6679-TW)近5日股價上漲12.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.47%。櫃買指數上漲2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,104 張
- 外資買賣超：-10 張
- 投信買賣超：+696 張
- 自營商買賣超：+418 張
- 融資增減：-154 張
- 融券增減：+71 張
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+27.75%
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原投組報酬率
+21.89%
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投組標的成分
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6231
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