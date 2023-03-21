盤後速報 - 三星(5007)下週(3月28日)除息3元，預估參考價49.8元

三星(5007-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(3月21日)收盤價52.80元計算，預估參考價為49.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

三星(5007-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、汽車零件、鋼棒、鋼鐵線材等之製造、加工及買賣。有關前項產品之機械及機械零件、工具之製造、加工及買賣。各種金屬模具之製造、加工及買賣。近5日股價上漲0.38%，台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/28 52.80 3.0 5.68% 0.0
2022/07/04 56.0 3.0 5.36% 0.0
2021/09/14 59.2 2.0 3.38% 0.0
2020/07/02 45.1 2.0 4.43% 0.0
2019/06/19 55.1 3.0 5.44% 0.0

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