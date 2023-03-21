盤後速報 - 三星(5007)下週(3月28日)除息3元，預估參考價49.8元

三星(5007-TW)下週(3月28日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(3月21日)收盤價52.80元計算，預估參考價為49.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.68%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
三星(5007-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲、螺帽、汽車零件、鋼棒、鋼鐵線材等之製造、加工及買賣。有關前項產品之機械及機械零件、工具之製造、加工及買賣。各種金屬模具之製造、加工及買賣。近5日股價上漲0.38%，台灣加權指數下跌0.9%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/28
|52.80
|3.0
|5.68%
|0.0
|2022/07/04
|56.0
|3.0
|5.36%
|0.0
|2021/09/14
|59.2
|2.0
|3.38%
|0.0
|2020/07/02
|45.1
|2.0
|4.43%
|0.0
|2019/06/19
|55.1
|3.0
|5.44%
|0.0
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