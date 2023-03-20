根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至38.75元，調升幅度3.33%。其中最高估值44.5元，最低估值27元。
綜合評級 - 共有8位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。
旺宏(2337-TW)今(20日)收盤價為34.25元。近5日股價下跌0.59%，相關半導體類指數近5日上漲1.1%，台灣加權指數下跌0.47%，股價波動與大盤表現同步。
最新相關新聞
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.75元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.75元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.75元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為38.75元
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。