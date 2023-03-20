鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調升至38.75元，幅度約3.33%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對旺宏(2337-TW)提出目標價估值：中位數由37.5元上修至38.75元，調升幅度3.33%。其中最高估值44.5元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予旺宏(2337-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。

旺宏(2337-TW)今(20日)收盤價為34.25元。近5日股價下跌0.59%，相關半導體類指數近5日上漲1.1%，台灣加權指數下跌0.47%，股價波動與大盤表現同步。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+12.02%

$11,202

原投組報酬率

+5.70%

$10,570

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    全新

    2455

  • 20%

    元晶

    6443

  • 10%

    寶一

    8222

  • 10%

    晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞