盤中速報 - 創意(3443)急跌-2.53%報1155.0元，成交4,941張

創意(3443-TW)近5分K跌速2.53%，17日10:16報1155.0元，成交4,941張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌0.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.06%。台灣加權指數下跌3.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+146 張
- 外資買賣超：+659 張
- 投信買賣超：-113 張
- 自營商買賣超：-400 張
- 融資增減：-39 張
- 融券增減：-399 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+27.47%
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原投組報酬率
+21.93%
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投組標的成分
40%
2471
20%
3056
20%
2453
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2457
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