盤後速報 - 豐達科(3004)下週(3月23日)除息1.02元，預估參考價81.48元

豐達科(3004-TW)下週(3月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。
以今日(3月16日)收盤價82.50元計算，預估參考價為81.48元，息值合計為1.02元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐達科(3004-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。車輛用及工業用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。產品設計業。近5日股價下跌9.5%，台灣加權指數下跌2.72%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/23
|82.50
|1.01977
|1.24%
|0.0
|2021/03/31
|65.1
|0.5
|0.77%
|0.0
|2020/03/30
|53.6
|2.67
|4.98%
|0.0
|2019/08/19
|92.2
|2.5
|2.71%
|0.0
|2018/08/20
|56.7
|2.0
|3.53%
|0.0
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