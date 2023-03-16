盤後速報 - 豐達科(3004)下週(3月23日)除息1.02元，預估參考價81.48元

豐達科(3004-TW)下週(3月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.02元。

以今日(3月16日)收盤價82.50元計算，預估參考價為81.48元，息值合計為1.02元，股息殖利率1.24%。（註：預估參考價等資訊，皆以(3月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐達科(3004-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為飛機用及船舶用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。車輛用及工業用扣件、結構件之製造、加工、代理及買賣業務。產品設計業。近5日股價下跌9.5%，台灣加權指數下跌2.72%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/23 82.50 1.01977 1.24% 0.0
2021/03/31 65.1 0.5 0.77% 0.0
2020/03/30 53.6 2.67 4.98% 0.0
2019/08/19 92.2 2.5 2.71% 0.0
2018/08/20 56.7 2.0 3.53% 0.0

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