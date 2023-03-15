盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(16)日除息0.22元，參考價16.17元

凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。
首日參考價為16.17元，相較今日收盤價16.39元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.34%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/03/16
|16.39
|0.22
|1.34%
|0.0
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