盤後速報 - 凱基優選高股息30(00915)次交易(16)日除息0.22元，參考價16.17元

凱基優選高股息30(00915-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。

首日參考價為16.17元，相較今日收盤價16.39元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.34%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/03/16 16.39 0.22 1.34% 0.0

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