盤中速報 - 創意(3443)急拉2.27%報1120.0元，成交1,689張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.27%，15日09:23報1120.0元，成交1,689張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價下跌1.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.8%。台灣加權指數下跌3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+216 張
- 外資買賣超：+475 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-264 張
- 融資增減：-1,020 張
- 融券增減：-670 張
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+29.29%
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原投組報酬率
+20.04%
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投組標的成分
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3162
20%
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20%
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