盤中速報 - 建榮(5340)急跌-2.04%報52.8元，成交1,212張

建榮(5340-TW)近5分K跌速2.04%，09日09:33報52.8元，成交1,212張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
建榮(5340-TW)近5日股價上漲12.29%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.74%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+222 張
- 外資買賣超：+186 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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3289
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