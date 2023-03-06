火車出軌釀環保災害 諾福克南方擬緊急普設熱探器補救

諾福克南方公司 (Norfolk Southern Corp)(NSC-US) 周一 (6 日) 表示，計劃在其軌道上安裝約 200 個探測器，以幫助識別過熱軸承，因為鐵路業者在俄亥俄州發生脫軌事故後遭到嚴厲抨擊，指責車禍造成空氣和水中充滿有毒物質。

該公司表示，它正在評估熱軸承探測器之間的距離，目前可能在其「核心網絡」上平均 13.9 英里距離安放，這是根據國家運輸安全委員會 (NTSB) 初步調查結果的 6 點安全計劃所訂出。

該公司正面臨監管機構的批評和俄亥俄州東巴勒斯坦的憤怒居民的批評，由於住在火車出軌地點附近，他們的生計已經毀了，房子一文不值。

該公司 CEO 已就 2 月 3 日火車出軌事故致歉。該次事故導致載有有毒氯乙烯和其他危險化學品的車廂溢出並著火。

該公司周一表示，諾福克還將檢查距離超過 15 英里的每個位置，並制訂一項計畫，在可行的情況下部署額外的探測器，但未透露任何投資細節。

熱軸承檢測器向火車駕駛員發送聲音警報訊息，提醒他們檢查熱軸。

諾福克表示，它還與製造商合作，加快測試和部署安全技術，這些技術可以掃描軌道車軸承和車輪的更大橫截面。

該公司上月表示，計劃在公布第 1 季財報時詳述清理東巴勒斯坦遺址的成本。

與此同時，NTSB 正在調查周六 (4 日) 俄亥俄州斯普林菲爾德附近發生的諾福克南方火車出軌事件。