仲琦非北美市場佈局有成 今年營收將再創新高

明泰旗下仲琦 (2419-TW) 今 (1) 日召開法說會，公司指出，非北美市場佈局有成，持續搶占美國同業市占，展望今年，第一季表現將優於去年同期，全年營收持續成長，可望再創新高。

仲琦表示，越南廠營運效率持續提升，目前越南廠機檯成本已低於中國廠，帶動營運表現好轉，未來將持續增加當地採購比重，降低運輸成本。

仲琦表示，去年北美市場成長 22%，主要受惠有線電視系統運營商 (MSO)、中小營運商 WiFi 6 強勁需求帶動，另外，低軌衛星路由器也開始出貨。

仲琦指出，非北美市場成長更強勁，其中歐洲在葡萄牙、英國訂單出貨帶動下，營收要前年成長 36%，今年將主攻德語區市場；南美去年布局巴西、哥倫比亞與墨西哥發酵，今年搶攻阿根廷龐大市場。

仲琦表示，非北美市場佈局有成帶動去年非美市場比重成長明顯，使北美營收比重從過往 8 成下降至 6 成，區域發展更平衡。

產品方面，仲琦透過與明泰合作，產品從過往纜線數據機 (DOCSIS) 拓展至 5G CPE、纜線量測工具、光線接取設備、家用衛星路由器，公司表示，去年進攻 PON 設備後非纜線數據機營收比重提升至 10%，預計今年將再增加。

庫存方面，仲琦表示，截至去年底庫存金額仍上升主因第一季需求樂觀提前備貨所至，實際上工廠端存貨週轉天數 (ADS) 已從去年初的 112 天降至 58 天。