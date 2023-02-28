鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.37元，預估目標價為68.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對致伸(4915-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.33元上修至6.37元，其中最高估值7.1元，最低估值5.9元，預估目標價為68.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.1
|7.71
|最低值
|5.9
|6.26
|平均值
|6.49
|6.92
|中位數
|6.37
|6.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|80,361,000
|86,728,000
|最低值
|69,107,000
|73,238,000
|平均值
|76,484,426.3
|81,202,603.2
|中位數
|79,036,000
|80,237,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|6.1
|5.13
|4.3
|4.8
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|79,240,765
|71,649,849
|68,240,939
|80,649,608
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4915/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。