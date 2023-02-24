霖宏轉投資阿里山英迪格酒店迎獨有櫻花季 訂房率走高

霖宏科技 (5464-TW) 轉投資霖雲國際「阿里山英迪格酒店」是洲際酒店集團旗下、全台第三間英迪格酒店，更是阿里山地區第一間國際精品酒店、該地區 30 年來最新開幕酒店。

而緊接著阿里山獨有的櫻花季，霖宏科技指出，目前 3、4 月的訂房也已接近 8 成,，隨著港澳自由行的開放及政府各項利多政策刺激國內外旅遊，未來將吸引更多國內外旅客的進住，也將為母公司霖宏科技帶來更多的營收挹注。

霖宏科技指出，阿里山英迪格酒店位於阿里山公路 57.6 公里處、海拔 1280 公尺處，鄰近二延平隙頂雲海步道、龍頂山露營區等，成為全台海拔最高國際品牌酒店。貫穿「與靈感為鄰，探索新故事」品牌靈魂，讓旅客能感受當地鄒族特色文化，在飯店各處都能領略「五奇絕景」：日出，日落、雲海、鐵路、森林（神木）等元素之美。

霖宏科技指出，阿里山英迪格酒店走高端精緻風格，擁有 84 間山景客房與套房（包含 1 間無障礙客房），座落在 5 個樓層中，每一間客房都擁有私人陽台與戶外座椅。客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思，床頭的楓葉飾板、雲海編織地毯、獵人風迷你吧櫃子都以紅、藍色設計，營造出兩種不同的客房視覺。

霖宏科技指出，繼先前試營運就已引發滿滿話題，2 月 2 日正式開幕以來酒店內設施更是吸引人關注，不只有全台唯一雲海無邊際景觀戲水池、露天酒吧，更多設計的巧思, 巧妙結合於阿里山鄰間文化, 住房率穩定攀升，二二八連假訂房率高達 9 成多。