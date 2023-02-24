鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至16.13元，預估目標價為172元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.24元下修至16.13元，其中最高估值21.37元，最低估值11.15元，預估目標價為172元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 21.37 25.1 28.3
最低值 11.15 12.06 21.93
平均值 15.98 19.32 26.16
中位數 16.13 19.72 28.25

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 162,710,000 174,039,812.96 191,179,000
最低值 126,756,364 133,269,080 153,207,375
平均值 138,313,538.49 154,074,773.23 176,598,247
中位數 135,621,000 150,667,000 185,408,366

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 20.08 8.98 3.74 2.24
營業收入
(單位：新台幣千元)		 140,489,172 104,562,747 87,892,821 82,535,553

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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