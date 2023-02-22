華為與江淮聯手造車？余承東：華為不親自造車 仍採智選模式

針對華為與江淮汽車 (600418-CN) 聯手造車的傳聞，華為智慧汽車解決方案 BU 執行長余承東在周二（21 日）表示，華為不會親自製造汽車，仍是採智選模式合作。

《澎湃新聞》報導，目前華為與車廠的合作方式共有三種：最淺層的就是華為以普通零件供應商身份參與，銷售鴻蒙作業系統、網域控制器等零配件；最常被提及的是 Huawei Inside（HI）模式，車廠搭載華為全棧智慧汽車解決方案，由華為和車廠聯合開發，例如與北汽極狐、阿維塔、廣汽等合作案；華為與車廠綁定最深的是智選車模式，華為會深度參與整車設計和定義環節，並提供華為門市銷售通路，例如目前賽力斯和華為的合作方式。

余承東說，智選車模式由華為主導，華為參與最深，直接對產品成功與否負責；HI 模式則由車廠主導，華為提供全棧智慧汽車解決方案。

華為在與賽力斯的合作中，華為深度參與整車設計和研發，派遣上千名員工入駐賽力斯，在工廠落地前就深度參與專案、共同開發新一代高階智慧電動車的措辭，種種跡象表明，華為與江淮汽車的合作將是智選車模式，甚至更深度的合作模式。

余承東重申：「華為沒有必要自己下場造車。」在他看來，車廠已經擁有製造汽車的能力，華為不會再砸錢建廠、買生產線。他說，華為沒造車資質和造整車人員，但華為能提供軟體、設計、體驗及品質管控。

余承東也直言，智慧車就這兩、三年的機會窗，如果華為沒抓住，將來這個市場就跟華為沒關係了，所以華為必須抓住機會。

近日，中建集團官網顯示，中建六局聯合體中標安徽肥西新能源車智慧產業園 EPC 項目，中標額約人民幣 15.44 億元。該項目位於肥西縣新港南區江淮新港工業園區，總建築面積約 51 萬平方公尺，主要建設內容包括沖焊聯合廠房、塗裝車間、總裝車間、辦公場所、餐廳及相關公用輔助設施。

中建集團表示，該項目建成後，將用於華為與江汽集團在合肥共同開發新一代高階智慧電動車。