盤中速報 - 創意(3443)急拉2.32%報1015.0元，成交2,581張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.32%，20日09:12報1015.0元，成交2,581張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲7.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.9%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-272 張
  • 外資買賣超：-1,089 張
  • 投信買賣超：+278 張
  • 自營商買賣超：+539 張
  • 融資增減：+56 張
  • 融券增減：-147 張

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