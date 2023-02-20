盤中速報 - 創意(3443)急拉2.32%報1015.0元，成交2,581張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.32%，20日09:12報1015.0元，成交2,581張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲7.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.9%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-272 張
- 外資買賣超：-1,089 張
- 投信買賣超：+278 張
- 自營商買賣超：+539 張
- 融資增減：+56 張
- 融券增減：-147 張
最新相關新聞
創意(3443-TW)近5分K漲速2.32%，20日09:12報1015.0元，成交2,581張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲7.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌3.9%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+24.05%
$12,405
原投組報酬率
+16.09%
$11,609
投組標的成分
40%
6245
20%
3141
20%
6143
10%
3022
10%