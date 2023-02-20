1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、玉山金 (2884-TW)、欣興 (3037-TW)
5. 外資當日 (17) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、華航 (2610-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)