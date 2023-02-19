鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為24.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.35元下修至1.34元，其中最高估值1.65元，最低估值1.16元，預估目標價為24.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.65
|1.83
|最低值
|1.16
|1.33
|平均值
|1.38
|1.62
|中位數
|1.34
|1.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|65,451,000
|74,479,000
|最低值
|55,225,000
|60,771,000
|平均值
|59,507,134.45
|66,211,055.67
|中位數
|58,998,149.69
|67,287,487.64
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|1.54
|1.43
|1.73
|1.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
|49,429,234
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。