外資近5日賣超個股

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰臺灣加權反1 (00664R-TW)、中信金 (2891-TW)

5. 外資當日 (15) 賣超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)
 

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