鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至9.52元，預估目標價為210元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.63元下修至9.52元，其中最高估值11.52元，最低估值7.52元，預估目標價為210元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.52
|13.5
|最低值
|7.52
|9.13
|平均值
|9.6
|10.59
|中位數
|9.52
|10.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|109,244,000
|121,091,000
|最低值
|90,392,000
|99,836,000
|平均值
|99,868,917.38
|108,702,157.04
|中位數
|100,232,133.5
|108,309,374.84
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.15
|5.53
|8.48
|7.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
|64,497,644
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。