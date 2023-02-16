盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.23%報131.5元，成交6,404張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.23%，16日09:11報131.5元，成交6,404張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲12.23%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.29%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,796 張
- 外資買賣超：+957 張
- 投信買賣超：+561 張
- 自營商買賣超：+278 張
- 融資增減：+272 張
- 融券增減：+731 張
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投組標的成分
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