盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.23%報131.5元，成交6,404張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.23%，16日09:11報131.5元，成交6,404張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲12.23%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲4.29%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,796 張
  • 外資買賣超：+957 張
  • 投信買賣超：+561 張
  • 自營商買賣超：+278 張
  • 融資增減：+272 張
  • 融券增減：+731 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+16.74%

$11,674

原投組報酬率

+9.27%

$10,927

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    jpp-KY

    5284

  • 20%

    亞洲藏壽司

    2754

  • 10%

    致新

    8081

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞