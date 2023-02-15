鉅亨速報 - Factset 最新調查：緯創(3231-TW)EPS預估上修至3.55元，預估目標價為32元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對緯創(3231-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.42元上修至3.55元，其中最高估值4元，最低估值2.99元，預估目標價為32元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4
|4.46
|最低值
|2.99
|3.14
|平均值
|3.53
|3.88
|中位數
|3.55
|3.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|1,034,000,000
|1,049,179,989.96
|最低值
|949,904,733.23
|994,089,779.8
|平均值
|977,864,966.85
|1,029,210,309.15
|中位數
|969,596,612.93
|1,036,785,733.41
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|3.76
|3.1
|2.4
|1.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|862,082,848
|845,011,844
|878,255,078
|889,536,347
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3231/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。