2022保健食品市場持續成長！益生菌新品佔比達47％，受惠公司有哪些？

保健營養是食品需求層次提升與食品產業升級的重要方向。

台灣的保健營養產品，在 2021 年朝向微生物、植物與動物性關鍵原料的保健營養價值研究、設計、製造與客製產品開發精進；當中又以紅麴、益生菌、樟芝、綠藻等微生物得開發應用和布局最為積極。

一、保健食品市場規模

在高齡化、生活步調與慢性病增加的情況下，運動健身和自我保養的預防保健意識提高，同時 COVID-19 疫情帶動民眾對於自身免疫力提升的重視，成為帶動台灣 2021 年保健營養食品市場的主要因素。

按照經濟部工業生產統計，國內保健類食品分為錠狀、顆粒粉末產品、膠囊、嬰兒配方食品、病患用食品與其他營養保健食品。

2021 保健營養品年產值為 215 億元較 2020 成長 10.22%，而 2020 保健食品市場規模為 1,512 億元，成長率為 5.6%，預估 2021 年市場規模將來到 1,596 億元，約成長 5.6%。

二、2022 年保健食品市場 3 現象

現象 1. 非膠原不可美容飲料持續增長

資生堂今年 3 月再推出 2 只膠原蛋白新品，主打 4D 美容法，每個人都有自己最美的角度，資生堂要幫每位女性打造專屬的美麗，再次取得化妝品獎保健品類第一名。

銷售百億企業都選擇液態膠原做明星

產品進一步分析美容產業指標企業銷售額，在美容保健品類，都以液態飲品做為明星產品，除了銷售單價較高，營收相對也較高。更可以利用這個品類建立與品牌競爭優勢，製造門檻，更不易被市場複製。

現象 2. 「瘦」減肥是消費者最關注的話題、睡眠則是第 3 大關注話題

要減肥第一個想到「酵素益生菌」，疫情爆發消費者多在家只吃不動，減脂需求高漲，春節期間酵素品類更是登上淘寶熱銷營養保健品類第三名。

現象 3. 「益生菌」非做不可

根據 Innova Databas 統計，全球與消化系統相關的新品數量，2017-19 年 CAGR 19%，成長率遠高於整體保健食品成長率 7%，代表未來市場成長潛力大。

在所有產品中，以益生菌 / 益生質類占比最高，將近一半，其次是高蛋白 / 蛋白來源類、高纖維類、免疫健康調節等。

與保健食品相關概念股主要有 (1271) 晨暉、(1707)葡萄王、(3164)景岳、(8436)大江、(4728)雙美、(1734)杏輝、(1786)科妍等廠商。

在保健食品市場成長率持續攀升的背景下，本週永豐投顧就各面向評比精選出一家專注於保健食品同時兼擁 CDMO 的公司，想知道究竟是哪家公司？

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