Jeep發表歷來最昂貴Wrangler SUV 價格超過11.5萬美元

Jeep 周四 (9 日) 發表史上最昂貴的 Wrangler SUV，售價超過 11.5 萬美元。

這款限量版是 2023 年式 Wrangler Rubicon 392 的 20 周年紀念版，配備改裝商 American Expedition Vehicles 客製化的重型越野套件。

作為 Wrangler 廣受歡迎的 Rubicon 車型 20 周年系列，將僅生產 150 輛 AEV SUV。像是 Jeep 母公司 Stellantis (STLA-US) 在內的汽車製造商最近一直在測試高階和特別版車型的定價能力。

Jeep 北美品牌資深副總裁兼負責人莫里森 (Jim Morrison) 在芝加哥車展上表示，「我們肯定會測試不同的級別，但售後市場現在正在反映需求。」

Jeep 車主比任何其他車型的車主都更喜歡為其 SUV 添加大量配件和售後零件。

該公司指出，這款新車配備一台 V8 引擎，最大功率 470 匹馬力，扭力達每英尺 470 磅，可在大約 4.5 秒內由 0 加速至時速英里。

越野套件包括 37 英寸輪胎和特殊的 AEV 燈、保險桿、跳板、避震器和其他用於攀岩和其他崎嶇地形的設備。

創紀錄的 11 萬 5668 美元訂價是 Jeep-AEV 車輛。沒有額外的越野能力的 2023 Wrangler Rubicon 392 20 周年紀念車型價為 94485 美元。20 周年 Wrangler Rubicon SUV 的插電式混合動力版起價為 71380 美元。所有定價均包括強制性物流和交車目的地費用。

所有車輛均採用特別版造型和 Rubicon 車型 20 周年徽章，以加州一條著名步道命名。它們還包括全新的七槽格柵水箱護罩、帶珠鎖功能的車輪、83 件工具包和其他功能。

Jeep 表示，這些車輛的預訂將於本月稍晚時開放。預計將在第 2 季在 Jeep 經銷店展售。