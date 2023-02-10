鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估下修至9.23元，預估目標價為105元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.3元下修至9.23元，其中最高估值10.02元，最低估值8.12元，預估目標價為105元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 10.02 10.36
最低值 8.12 10.31
平均值 9.04 10.34
中位數 9.23 10.34

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 112,397,000 113,398,446
最低值 102,738,446 109,200,000
平均值 105,907,930.75 111,299,223
中位數 104,855,000 111,299,223

歷史獲利表現

項目 2021年 2019年 2018年 2017年
EPS 3.15 3.76 5.21 5.76
營業收入
(單位：新台幣千元)		 67,229,599 62,239,582 56,049,676 56,889,794

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6285/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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