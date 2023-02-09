鉅亨速報 - Factset 最新調查：日月光投控(3711-TW)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為108元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對日月光投控(3711-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.39元下修至11.2元，其中最高估值14.38元，最低估值9.13元，預估目標價為108元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|14.38
|15.85
|最低值
|9.13
|11.04
|平均值
|11.33
|13.36
|中位數
|11.2
|13.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|725,649,207
|808,679,126
|最低值
|619,771,000
|658,102,000
|平均值
|668,508,099.53
|730,096,799.92
|中位數
|669,091,217.44
|723,509,273.77
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|14.84
|6.47
|3.96
|5.95
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|569,997,133
|476,978,710
|413,182,184
|371,092,421
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3711/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。