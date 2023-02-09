盤中速報 - 協易機(4533)股價大漲至11.45元，漲幅達7.01%

協易機(4533-TW)09日09:11股價上漲0.75元，報11.45元，漲幅7.01%，成交517張。
協易機(4533-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲3.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+17 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+26 張
- 融券增減：0 張
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