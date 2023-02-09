走向台前！孟晚舟4月起首次擔任華為輪值董事長

中國電信巨擘華為總裁任正非之女孟晚舟，將於 4 月 1 日首次擔任輪值董事長，且她在走馬上任前頻頻亮相，先後帶隊走訪中國建材集團、中國華能集團兩家央企。

《證券時報》報導，任正非之女、華為副董事長、輪值董事長、財務長孟晚舟，將於 4 月 1 日首度接任輪值董事長。華為於去年 4 月 1 日宣布，孟晚舟接替郭平，出任輪值董事長。華為共有徐直軍、胡厚崑、孟晚舟三位輪值董事長，每人輪值六個月，目前徐直軍當值，他將於 3 月 1 日結束本輪輪值。

孟晚舟畢業於華中理工大學，1993 年加入華為，曾擔任國際會計部總監、華為香港公司財務長、帳務管理部總裁。2011 年，她正式出任常務董事與財務長。

孟晚舟於 2018 年在加拿大溫哥華機場轉機時被加方拘押，理由是華為關聯公司違反美國制裁，企圖向伊朗出售設備。她被拘留近三年後，於 2021 年 9 月返回中國。

近日孟晚舟頻頻露面。2 月 7 日，中國建材集團與華為在京舉行戰略合作協議簽約儀式，孟晚舟出席簽約儀式。根據戰略合作協議，雙方建立戰略合作夥伴關係，在新材料研發、數位化、綠色低碳、國際化等領域緊密合作，推動雙方實現高品質發展。

同日，孟晚舟又帶隊拜訪中國華能集團。中國華能集團黨組書記、董事長溫樞剛在集團公司總部會見孟晚舟，就進一步深化合作交換意見。

孟晚舟感謝華能對華為的信任與支持。她表示，華為堅持擴大研發投入，期待華能給華為「出題目」，透過聯合實驗室等牽引課題研究，攜手探索數位技術與煤炭產業相結合的解決方案。

此外，華為在周三（8 日）舉行「超融合 +」戰略暨新品發布會，正式發表鯤鵬超融合、藍鯨應用商城、OceanStor 計算型存儲等系列新品。