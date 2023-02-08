盤中速報 - 中天(4128)急拉2.06%報69.1元，成交2,566張

中天(4128-TW)近5分K漲速2.06%，08日09:13報69.1元，成交2,566張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中天(4128-TW)近5日股價上漲2.26%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.88%。櫃買指數上漲3.09%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,496 張
- 外資買賣超：+3,527 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-1,033 張
- 融資增減：-372 張
- 融券增減：-93 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.88%
$12,888
原投組報酬率
+23.30%
$12,330
投組標的成分
40%
3558
20%
6223
20%
6235
10%
1584
10%