盤中速報 - 中天(4128)急拉2.06%報69.1元，成交2,566張

中天(4128-TW)近5分K漲速2.06%，08日09:13報69.1元，成交2,566張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中天(4128-TW)近5日股價上漲2.26%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.88%。櫃買指數上漲3.09%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,496 張
  • 外資買賣超：+3,527 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-1,033 張
  • 融資增減：-372 張
  • 融券增減：-93 張

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