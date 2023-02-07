Booking.com最好客城市評選 花蓮首次上榜奪全球第二

數位旅遊平台 Booking.com 今 (7) 日公布 2023 年全球最好客城市旅客評分，台灣花蓮首次上榜，更一舉拿下第二名，Booking.com 也發現，台灣有越來越多在地旅宿脫穎而出，已準備好迎接疫後旅遊商機。

Booking.com 依據平台上超過 2.4 億則真實住客評語，公布 2023 年旅客評分卓越獎，此獎項評選橫跨 220 個國家 (地區) 的旅遊業者，其中，義大利以 170638 間獲獎住宿蟬聯各國榜首，而台灣也有 7671 家住宿勇奪獎項。

而 Booking.com 全球最好客城市評比中，以洞穴餐廳聞名的南義海濱小鎮「波利尼亞諾阿馬雷」拿下榜首，而第二名則是首次入榜的台灣「花蓮」，以國家公園的驚艷地景和熱鬧的夜市美食獲得肯定，第三名至第五名依序為西班牙米其林餐廳小鎮「聖塞巴斯提安」、充滿浪漫氣息的德國「德勒斯登」和立陶宛悠閒海港古城「克萊佩達」。

若以較大的行政區域劃分，今年「全球最好客目的地」前五名以歐洲地區為主，第一名由西班牙著名葡萄酒產區「拉里奧哈」奪下，第二名到第五名則依序為希臘「伊庇魯斯」、奧地利「上奧地利」、英國「唐郡」和羅馬尼亞「穆列什」。

Booking.com 也同步揭露 2023 年旅客評分卓越獎台灣各城市的獲獎排行，其中，花蓮以 527 間獲獎旅宿成為全台之冠，而以慢活步調聞名的「台東」和文化古都「台南」則分別以 504 間和 459 間列為第二名、第三名，第四和第五名則為首都「台北」和澎湖「馬公」。

此外，相較去年的 7350 個獎項，今年台灣共拿下「旅客評分卓越獎」7671 個獎項，顯示有越來越多優秀的在地旅宿被看見，準備迎向疫後旅遊。

Booking.com 台灣區域經理詹雅伃表示，很高興台灣在每年眾多旅客的評語中脫穎而出，被世界看見，發現旅客不僅尋求獨特、懷舊的體驗，更希望在旅行中能夠持續關懷地球，尊重地方發展，台灣已有許多景點滿足這樣的需求，將更積極推廣台灣旅遊。

另外，旅客評分卓越獎在全球排行榜由「公寓」連六年蟬聯獲獎數最多的住宿類型冠軍，其次「度假屋」擠下「飯店」成為第二名，而在台灣則由「民宿」蟬聯冠軍。