鉅亨速報 - Factset 最新調查：敬鵬(2355-TW)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為34元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對敬鵬(2355-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.26元下修至1.24元，其中最高估值1.95元，最低估值0.53元，預估目標價為34元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|1.95
|1.94
|最低值
|0.53
|1.93
|平均值
|1.29
|1.93
|中位數
|1.24
|1.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|19,457,000
|21,059,000
|最低值
|18,203,000
|20,338,588.62
|平均值
|18,747,300.7
|20,698,794.31
|中位數
|18,752,000
|20,698,794.31
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|0.85
|1.66
|0.41
|3.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,219,280
|17,848,498
|20,173,888
|23,645,611
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2355/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。